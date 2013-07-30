大众与铃木恢复结盟谈判--消息

路透法兰克福7月29日 - 两名熟知内情消息人士周一表示，德国大众(福斯)汽车(VOWG_p.DE)及日本铃木汽车(7269.T)已经恢复谈判，以解决双方合作协议的相关争端。

一名消息人士向路透表示，“已经举行了董事层级的会谈。”这个迹象显示，两家车厂间的关系可能正在解冻。

两家业者两年前试图结盟，但因为存在歧见导致谈判停摆。

该名消息人士进一步表示，两家公司如今见到继续合作的可能性，能否完全解决争端仍有待观察。

大众和铃木皆拒绝置评。

大众汽车2009年1月时支付17亿欧元(23亿美元)取得铃木汽车20%股权，此举原本应该让大众在逐渐扩张的印度市场取得强而有力的地位，而铃木则是可以取得省油技术。

但这起结盟案在2011年9月急转直下，当时大众指摘铃木决定向意大利菲亚特(Fiat/飞雅特)FIA.MI采购柴油发动机(引擎)的举动违反协议。

铃木则是要求回购大众持股，但大众加以拒绝，导致此事进入仲裁程序。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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