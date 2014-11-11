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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 18:23 BJT

欧洲个股：10月大众品牌汽车销量下滑0.4%，受美洲和俄罗斯下滑拖累

路透柏林11月11日 - 德国大众汽车 周二表示，10月核心乘用车品牌销量下滑0.4%，至517,400辆，受美洲和俄罗斯销售下滑拖累。

大众称，今年前10个月销量增长2.6%，达到508万辆的纪录高位，并有望到年底时全年销量突破600万辆。(完) (编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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