版本:
中国
市场报道 | 2015年 10月 16日 星期五 22:31 BJT

标题新闻：大众汽车称9月集团销售下降1.5%，低于8月5.4%的降幅，核心品牌销售下滑4%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐