大众汽车将在新疆设厂

路透北京4月23日电---大众汽车(VOWG_p.DE)在中国市场的扩张方向正在向西部地区转移.该公司需要在那里增加生产基地,以巩固在中国这个全球最大汽车市场上的主导地位.

知情人士表示,大众汽车首席执行官Martin Winterkorn周一将与到访德国的中国总理温家宝签署协议,在新疆自治区新建一座汽车工厂.

消息人士上周称,大众或向该厂投资不到3亿欧元(3.9624亿美元).大众销售主管Christian Klingler周日晚间在北京表示,该厂"只是我们西部发展战略的一部分".

Klingler称:"我们相信,中国西部有很大的汽车销售潜力."

目前,大众正在佛山、仪征和宁波建厂,以增强在中国南方地区的市场地位.该公司计划到2016年在中国投资140亿欧元兴建新厂,目前在中国西部地区仅成都有一座工厂.

大众计划在2014年前将出货量提高至300万辆,并制定了最迟在2018成为全球最大汽车厂商的目标.

Klingler称:"对我们而言,中国仍是非常值得投资的市场.我们确实需要额外的产能."

大众一名高层上周称,新疆的新厂年产能约为5万辆汽车.

一名政府官员曾表示,Winterkorn和温家宝还将签署协议,将合资公司一汽大众的合资期限延长25年.(完)

--编译 程琳;审校 郑茵

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