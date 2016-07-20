美国三个州对大众提起诉讼 指控高管掩饰排放测试作弊

路透华盛顿7月19日 - 美国三个州周二在对大众汽车(VOWG_p.DE)提起的民事诉讼中，指控大众包括前执行长在内的高管掩盖该公司在美国柴油车排放测试中作弊多年的事实。

纽约、马萨诸塞和马里兰州分别在州法院中提交了几乎一模一样的诉讼，指控这个全球第二大汽车生产商违反环境法。这些诉讼有可能导致大众遭受数亿美元或更高规模的州罚款，给大众摆脱“柴油门”丑闻的努力造成打击。目前该丑闻已经损及大众汽车的业务和声誉，并使其付出数十亿美元的代价。

诉讼案引述大众内部文件，概述大众这十多年如何欺骗美国和欧洲监管机构。

大众汽车去年9月承认在汽车中利用复杂的秘密软件在尾气排放测试中作弊，全球数百万辆汽车受到影响。该丑闻导致大众汽车执行长及其他高管引咎辞职。

这些州起诉称，数十名大众汽车不同级别的员工知道，该公司“清洁柴油”引擎如果不是以影响性能和燃油经济性为代价，在正常驾驶状态下是不可能满足污染物排放标准的。诉讼首次公开指出这些员工中的很多人，指控他们存在“非法行为”。

诉讼称，在一位资深律师建议他们不要销毁文件后，大众汽车工程部至少有八位员工还是在2015年8月删除或移除了罪证数据。纽约州诉讼指控称，“这些数据已经部分但非全部复原”。

纽约州诉讼称，前大众首席执行官文德恩(Martin Winterkorn)和前全球营销主管Christian Klingler早在2014年春就已知晓非法“作弊设备”的存在，并且“未采取任何措施阻止奥迪和大众不断欺骗监管机构”。

诉讼案由纽约州检察长Eric Schneiderman在奥尔巴尼、马萨诸塞州检察长Maura Healey在波士顿以及马里兰州检察长Brian Frosh在巴尔的摩提起。Schneiderman办公室称，其他州也可能提起类似诉讼。

但大众发言人Jeannine Ginivan称，公司已经同意出资数十亿美元解决排放超标带来的所有环境危害，并称对于“一些州现在决定起诉要求环境索赔感到遗憾”。

Ginivan还表示，这些州的诉讼“本质上并不是新的，我们一直在与美国联邦及州当局的讨论中致力于解决这些问题”。(完)