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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 31日 星期五 13:48 BJT

俄罗斯女排国家队主教练疑自杀身亡

俄罗斯莫斯科迪纳摩排球俱乐部周三宣布，球队主教练奥夫钦尼科夫(Sergei Ovchinnikov)率队在克罗地亚参加训练营期间，被发现于宾馆中去世，享年43岁。奥夫钦尼科夫稍早作为俄罗斯女排主教练带队征战了伦敦奥运会。据克罗地亚媒体报导，奥夫钦尼科夫在宾馆房间中自缢身亡。

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