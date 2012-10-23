沃尔沃新任CEO计划提升在华销量

Hakan Samuelsson周五被任命为沃尔沃首席执行官，他指出其主要目标是挖掘中国日益增长的中产阶级巨大潜力，恢复沃尔沃在中国的销量增长。吉利董事长李书福支持沃尔沃的计划，即投资约110亿美元，以期至2020年中国销量由去年的4.7万辆增加到20万辆。路透