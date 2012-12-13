沃尔沃与中国国开行签订12亿美元贷款协议

沃尔沃在声明中称,签订9.22亿欧元(12亿美元)的贷款协议,2020年到期.沃尔沃将用这笔资金偿还当前贷款.

沃尔沃称,新贷款有助于改善公司贷款期限结构,未来数年公司有约6亿欧元贷款到期.瑞典债务办公室表示,沃尔沃与国开行签订协议后,提前偿还了欧洲投资银行的贷款.(完)