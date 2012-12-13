沃尔沃与中国国开行签订12亿美元贷款协议

沪深证交所周四两融余额增9.6亿元 连续四日上升
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周四收跌0.52%。沪深证交所融资融券余额当日增加9.6亿元人民币，连续四日上升；两市两融余额为9,123.8亿元，续创逾一个半月高点。
路透斯德哥尔摩12月13日 - 沃尔沃周四表示,已经于中国开发银行签订贷款协议.
沃尔沃在声明中称,签订9.22亿欧元(12亿美元)的贷款协议,2020年到期.沃尔沃将用这笔资金偿还当前贷款.
沃尔沃称,新贷款有助于改善公司贷款期限结构,未来数年公司有约6亿欧元贷款到期.瑞典债务办公室表示,沃尔沃与国开行签订协议后,提前偿还了欧洲投资银行的贷款.(完)
(编译 田建华; 审校 王丽鑫)
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路透北京／上海3月3日 - 中国第二大电商企业--京东公布第四季营收较上年同期跳增47%，受年底假期购物活动营收强劲的推动。同时，京东还宣布旗下京东金融的重组计划，出让京东金融股权，使其成为中资企业。
路透上海3月3日 - 中国保监会最新公布数据显示，今年1月保险业原保险保费收入8,553.40亿元人民币，同比增长34.13%。这较去年同期原保费收入59.19%的增速下滑明显。