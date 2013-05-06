沃尔沃今年有望靠卖车实现营业损益两平

路透斯德哥尔摩5月3日 - 中国企业控股的沃尔沃汽车周五表示，今年在没有一次性所得的帮助下，该公司也有望实现营业损益两平；2012年该公司靠着一次性所得而免于亏损。

2012年汽车产业因中国和欧洲销售萎靡受到重创，沃尔沃营业利润锐减至1,800万瑞典克朗(276万美元)。

沃尔沃去年凭借将手中技术卖给中国母公司浙江吉利控股集团，才录得营业利润，而2011年则是获利20亿。

沃尔沃执行长Hakan Samuelsson在一场记者会上表示，“今年的目标是靠卖车实现营业损益两平。”

沃尔沃表示，中国和美国汽车市场今年将会成长，但对欧洲需求则持审慎看法；欧洲是沃尔沃最大的市场。

该公司称，“艰难的经济环境料将持续影响欧洲车市。”

该公司可能还需要一到两年的时间才能够达成净损益两平。该公司2012年净损4.8亿瑞典克朗，2011年则为净利10亿瑞典克朗。

沃尔沃称，2012年去年营收为1,245亿瑞典克朗，低于上年的1,257亿，欧洲和中国营收均下滑，美国则是小幅成长。

沃尔沃一直致力于在中国市场迅速成长，以支持其在2020年实现年销量80万辆的目标，不过到目前为止中国销售进展缓慢。

该公司去年在中国市场的销量下滑超过10%，不过汽车经销商为了赢得现金回扣而从中作弊，意味着2011年的销售被虚报、而2012年销售则有低报嫌疑。(完)

(编译 张明钧; 审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。