沃尔沃汽车调高2014年销售展望 今年上半年业绩出色

路透斯德哥尔摩8月20日 - 瑞典沃尔沃汽车上调了2014年销售展望。该公司于今年上半年重新实现盈利，因中国业务成长强劲且欧洲市场温和复苏，抵消了美国市场持续不振表现。

沃尔沃汽车认为自去年底以来，需求一直在不断上升，周三数据显示这种势头将延续到2014年。

2014年前七个月的销售增长了9%，执行长Hakan Samuelsson表示，今年销售增长将“接近10%”，早前预估为“良好的5%”。

“我们今年上半年成长接近10%，全年的话，我们预计将继续以这个水平增长。”Samuelsson对路透表示，并提及中国业务的不断扩大。

“或许中国增速会略为放缓，但我们成长幅度将持续超越市场，预计今年中国市场的销量将略微超过8万辆。”他说。

沃尔沃汽车公布上半年营业利润为12.1亿克朗(1.765亿美元)，去年同期为亏损5.77亿美元。营收大涨15%至648美元。

沃尔沃汽车的目标是到2020年实现年度销量增长近一倍，达到80万辆，并挤进由戴姆勒(DAIGn.DE)梅赛德斯奔驰和宝马(BMWG.DE)所掌控的高端市场。

尽管中国区业务进展不错，但缺少新车型让沃尔沃在美国的销量较10年前下跌了约一半。去年总共才出售了61,233辆。

“美国市场方面，我们今年目标是维持销量持平。业务在当地遇到了很大的困难，而且这些困难一直存在。”Samuelsson说。(完)

(编译 洪曦; 审校 张明钧)

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