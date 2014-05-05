版本:
中国
国际财经 | 2014年 5月 5日 星期一 17:36 BJT

沃尔沃4月汽车销量同比增长10.5%

路透斯德哥尔摩5月5日 - 沃尔沃汽车周一表示，4月汽车销量较上年同期增长10.5%，为连续第10个月成长。

沃尔沃称，上个月汽车销量为37,256辆，在中国市场成长约40%且在瑞典市场增长20%，在美国市场的汽车销量则连续第二个月同比增加。沃尔沃为浙江吉利控股集团所有。

沃尔沃指出，新款V60系列车型销售强劲，提振美国市场销量，尤其是V60运动车。

沃尔沃寄望借助在中国市场的强劲成长，到2020年实现80万辆汽车的年度销售目标。去年售出427,840辆汽车。(完)

(编译 王翔琼；审校 高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐