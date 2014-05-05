沃尔沃4月汽车销量同比增长10.5%

美国总统特朗普威胁终止美韩双边自贸协定 韩国称将静观其变（更新版）
路透首尔4月28日 - 美国总统特朗普对路透称将“重新谈判或终止”美韩自由贸易协定后，韩国政府官员表示，该国将采取“观望”立场。
路透斯德哥尔摩5月5日 - 沃尔沃汽车周一表示，4月汽车销量较上年同期增长10.5%，为连续第10个月成长。
沃尔沃称，上个月汽车销量为37,256辆，在中国市场成长约40%且在瑞典市场增长20%，在美国市场的汽车销量则连续第二个月同比增加。沃尔沃为浙江吉利控股集团所有。
沃尔沃指出，新款V60系列车型销售强劲，提振美国市场销量，尤其是V60运动车。
沃尔沃寄望借助在中国市场的强劲成长，到2020年实现80万辆汽车的年度销售目标。去年售出427,840辆汽车。(完)
(编译 王翔琼；审校 高琦)
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