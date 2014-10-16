沃尔沃将在瑞典扩编人员及增产 以满足新车需求

企业获利看俏及资金流入料支撑欧洲股市--美银美林
美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。
路透斯德哥尔摩10月16日 - 沃尔沃汽车周四表示，明年第一季将在瑞典一家工厂增加1,300个岗位并提高产量，以满足日益增长的新车需求。
今年1-9月，沃尔沃新车交付量增加了近10%，预计全年销量将在47万辆左右。这个数字较2013年销售成长10%，将是公司史上最高销售纪录。
“全新XC90运动型多功能车(运动休旅车,SUV)预计将在2015年进一步推动公司销量，生产这款新车的托斯兰达(Torslanda)工厂因此需要增加产量。”沃尔沃在一份声明中表示。
沃尔沃汽车称，将在托斯兰达工厂增加第三个班次。工厂的总雇员数量预计将增加近40%。托斯兰达工厂年产能为30万辆汽车。(完)
(编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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