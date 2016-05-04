沃尔沃汽车第一季转为盈利 因新车型推升利润率

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透斯德哥尔摩5月4日 - 中国浙江吉利控股集团旗下汽车生产商--沃尔沃汽车集团第一季同比转为获利，因旗下高端车型帮助推动利润率上升，达到该公司所设定可与全球大型竞争对手相匹敌的基准水平。
该公司称，第一季营业利润增长至31亿瑞典克朗(3.92亿美元)，而上年同期为亏损1,100万瑞典克朗。这家总部位于哥德堡的汽车生产商在2010年被吉利控股集团从美国福特汽车(Ford)(F.N)手中收购。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。