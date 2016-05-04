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国际财经 | 2016年 5月 4日 星期三 13:26 BJT

沃尔沃汽车第一季转为盈利 因新车型推升利润率

路透斯德哥尔摩5月4日 - 中国浙江吉利控股集团旗下汽车生产商--沃尔沃汽车集团第一季同比转为获利，因旗下高端车型帮助推动利润率上升，达到该公司所设定可与全球大型竞争对手相匹敌的基准水平。

该公司称，第一季营业利润增长至31亿瑞典克朗(3.92亿美元)，而上年同期为亏损1,100万瑞典克朗。这家总部位于哥德堡的汽车生产商在2010年被吉利控股集团从美国福特汽车(Ford)(F.N)手中收购。(完)

(编译 刘秀红；审校 王洋)

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