沃尔沃称因需求疲软将停产一周

路透斯德哥尔摩10月15日电---瑞典汽车制造商沃尔沃(Volvo)周一表示,主要工厂本月将暂停生产一周,因市场需求疲软.沃尔沃当前隶属于中国吉利汽车集团.

沃尔沃在声明中表示,位于瑞典西部的Torslanda的工厂将在10月29日至11月2日暂停生产--这段时间是传统假期.

首席财务官兼代理首席执行官(CEO)Jan Gurander在声明中称,"欧洲是沃尔沃主要市场,该地区持续衰退自然影响公司汽车需求."

他还表示,"在这种情况下,继续运用我们生产体系内部的弹性,是至关重要的."

此前沃尔沃决议将Torslanda工厂的产能从每小时57辆汽车减至50辆汽车,于10月1日起生效.

声明指出,"没有变更Torslanda工厂雇员的计划."(完)

--编译 田建华;审校 沈以文

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