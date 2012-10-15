沃尔沃称因需求疲软将停产一周

调查：巴西央行料维持降息步伐不变 尽管雷亚尔升值
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。
路透斯德哥尔摩10月15日电---瑞典汽车制造商沃尔沃(Volvo)周一表示,主要工厂本月将暂停生产一周,因市场需求疲软.沃尔沃当前隶属于中国吉利汽车集团.
沃尔沃在声明中表示,位于瑞典西部的Torslanda的工厂将在10月29日至11月2日暂停生产--这段时间是传统假期.
首席财务官兼代理首席执行官(CEO)Jan Gurander在声明中称,"欧洲是沃尔沃主要市场,该地区持续衰退自然影响公司汽车需求."
他还表示,"在这种情况下,继续运用我们生产体系内部的弹性,是至关重要的."
此前沃尔沃决议将Torslanda工厂的产能从每小时57辆汽车减至50辆汽车,于10月1日起生效.
声明指出,"没有变更Torslanda工厂雇员的计划."(完)
--编译 田建华;审校 沈以文
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。
路透新加坡2月20日 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。
路透底特律2月17日 - 据两名熟悉通用汽车(General Motors)计划的消息人士本周称，该公司计划在从2018年开始，与其共乘关联公司Lyft一道在测试车队中部署上千辆无人驾驶电动汽车。