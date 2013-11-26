沃尔沃汽车获国开行8亿美元贷款

中国建行去年MPA考核B档 拟出台的理财新规影响不大--高层
路透北京3月30日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行首席财务官许一鸣周四表示，该行去年MPA考核为B档；同时，央行和监管部门正出台理财产品监管要求，可能会对建行理财标的有一定影响但不大。
路透斯德哥尔摩11月25日 -中资拥有的沃尔沃汽车集团周一宣布，已与中国国家开发银行签署8亿美元贷款协议。该贷款将用于帮助公司开发新车型。
沃尔沃汽车在声明中称，这笔贷款于2021年到期，条款和偿还结构与该公司在2012年与国开行签署的贷款协议一致。
沃尔沃寄望中国销售增长，以助其实现2020年前销量基本翻倍至80万辆的目标。最近两个月，中国一直是沃尔沃的最大市场。该公司的母公司为浙江吉利控股集团有限公司。(完)
(编译 朱晓军；审校 王兴亚)
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路透3月30日 - 消息人士称，中国东方资产管理(国际)控股公司的3亿美元三年期联贷案已经在一般联贷阶段收获了几家银行的参与兴趣，总的承贷金额接近目标融资额。
路透上海3月30日 - 中国城商行表外业务的风险正受到监管层的关注。两位消息人士周四透露，银监会正在调研摸底城商行表外业务开展情况，重点关注非保本理财业务中固收类、非标类和权益类等业务的主要投向，以及非标投资和结构化产品劣后级投资的潜在风险。