沃尔沃汽车获国开行8亿美元贷款

路透斯德哥尔摩11月25日 -中资拥有的沃尔沃汽车集团周一宣布，已与中国国家开发银行签署8亿美元贷款协议。该贷款将用于帮助公司开发新车型。

沃尔沃汽车在声明中称，这笔贷款于2021年到期，条款和偿还结构与该公司在2012年与国开行签署的贷款协议一致。

沃尔沃寄望中国销售增长，以助其实现2020年前销量基本翻倍至80万辆的目标。最近两个月，中国一直是沃尔沃的最大市场。该公司的母公司为浙江吉利控股集团有限公司。(完)

(编译 朱晓军；审校 王兴亚)

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