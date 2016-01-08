沃尔沃2015年汽车销量创下纪录 超50万辆

路透斯德哥尔摩1月8日 - 汽车制造商沃尔沃周五称，去年汽车销量创下纪录，售出503,127辆汽车，相比2014年增长8%，归功于市场对其新款旗舰车型XC90 SUV的需求，以及美国和欧洲业务增长强劲。

这是沃尔沃第一次年销量超50万辆。中国浙江吉利控股集团2010年从福特(F.N)手中收购了沃尔沃。

沃尔沃称，预计2016年销售趋势将继续改善。沃尔沃的中期销售目标为80万辆，并寻求与戴姆勒(DAIGn.DE)旗下梅赛德斯-奔驰以及宝马(BMWG.DE)等德国重量级车企展开角逐。

“伴随着2015年的成功，沃尔沃将进入公司全球转型的第二阶段，”沃尔沃CEO哈坎·萨缪尔森（Hakan Samuelsson）在声明中称。

“一旦完成（转型），沃尔沃将不再是一家小型车企，而将成为一家真正的全球性高档车企业。”

沃尔沃称，在多年的需求降低之后，其美国销量2015年增长了24.3%。以销售和员工数计，沃尔沃是瑞典最大的企业之一。

沃尔沃欧洲销售增长10.6%，在华销售今年持平，因受中国经济放缓冲击，但第四季度强劲增长了11.4%。（完）