沃尔沃8月汽车销量增长 得益于美国和瑞典市场强势

路透斯德哥尔摩9月1日 - 沃尔沃周二公布8月汽车销售同比增长3.2%，因美国和瑞典市场销售强劲，抵消了中国市场销售持续下滑的影响。

近月来，对中国经济增长减缓和股市震荡的疑虑影响到汽车销售。

沃尔沃8月全球汽车销量为30,195辆，在中国销量减少了10%，为连续第二个月出现两位数降幅。

沃尔沃声明中称：“在中国销售下滑，是由于中国经济整体放缓，这影响到了整个汽车市场。”

沃尔沃首席执行官塞缪尔森（Hakan Samuelsson）上月称，沃尔沃仍预计今年汽车销量接近50万辆，欧美市场有望抵消中国市场疲势。

沃尔沃8月销售增长的主要贡献来自美国和瑞典市场，美国市场销量增长18.3%，瑞典销量则增长19.2%。

沃尔沃称，美国销售增长主要得益于XC90和XC60旺销。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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