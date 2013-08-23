沃尔沃在华两工厂已获生产许可

中国钢铁价格恢复性上涨基础不牢 要密切关注防止价格大起大落--发改委
路透北京3月28日 - 中国钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议昨日召开钢铁去产能工作会议，指出钢铁行业产能严重过剩的基本面仍然没有改变，价格恢复性上涨、效益回升的基础还不牢固，化解钢铁过剩产能的任务依然艰巨。
路透斯德哥尔摩8月23日 - 中资控股的汽车制造商沃尔沃周五表示，经过长时间等待，公司大庆和张家口工厂已获得生产许可。
“因此，包括成都在内的所有沃尔沃在华厂房都已经获批，”沃尔沃在声明中表示。沃尔沃为浙江吉利控股集团旗下公司。
沃尔沃成都工厂6月获得生产许可，并且随着在华工厂未来几季逐渐投产，预期到2018年底沃尔沃在华汽车销量将达到20万辆。(完)
(编译 梁睿雪; 审校 田建华)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月28日 - 中国钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议昨日召开钢铁去产能工作会议，指出钢铁行业产能严重过剩的基本面仍然没有改变，价格恢复性上涨、效益回升的基础还不牢固，化解钢铁过剩产能的任务依然艰巨。
路透香港3月28日 - 中国房地产商--融创中国周二公布的去年净利按年减少约25%，但在剔除公允价值重估及物业减值拨备影响后的毛利按年增加4.4个百分点至23.4%，且增加派息，该股早盘股价最多曾涨至近一年半以来高位。
路透香港3月28日 - 总部位于安徽省的中国城市商业银行--徽商银行称，已向中国证监会申请中止审查A股发行，因有需与部分董事及股东协商的事项。