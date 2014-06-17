沃尔沃计划把中国打造成出口中心--高管

路透北京6月17日 - 瑞典沃尔沃汽车的一位高管表示，在中国母公司浙江吉利控股集团GEELY.UL的帮助下，计划把中国打造成出口中心，并至少超越中国2014年销售目标13%。

吉利对沃尔沃采取的策略备受关注，因这可能成为其他在消化和管理主要消费品牌上成果有限的中国企业的范本。

这位高管称，沃尔沃计划最早明年底开始向美国和俄罗斯出口中国生产的汽车。他要求匿名，因未授权对记者讲话。

沃尔沃打算向美国出口长轴版S60轿车“S60L”，并向俄罗斯出口XC90跨界多功能车。一年的出口总量最终将达到约1万辆S60L和几千辆XC90。

这名高管称，沃尔沃今年在中国的汽车销量可能增至逾9万辆，取代美国成为沃尔沃全球最大的市场。

去年沃尔沃在华销量约为6.1万辆，而且上述规模也远高于2014年8万辆的初步目标。

该高管称，沃尔沃可能利用在中国的两个组装厂，也向其它市场出口，比如东南亚。一座工厂位于成都，于去年底开始投产，另一座位于大庆，正在提升产量。

沃尔沃媒体关系部门全球主管David Ibison证实，公司将开始从中国出口汽车，但他也指出，时间和目标市场尚未敲定。

Ibison称，尽管今年迄今沃尔沃在华销量较上年同期增长35%，但2014年要销售9万辆可能是“过远的一步”。

他在沃尔沃总部哥德堡表示，公司注重确保“我们的成长能够获利且是可持续的。”(完)

(编译 王翔琼；审校 张涛)

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