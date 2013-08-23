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货币新闻 | 2013年 8月 23日 星期五 17:23 BJT

汽车产业：沃尔沃在华两工厂已获生产许可

路透斯德哥尔摩8月23日 - 中资控股的汽车制造商沃尔沃周五表示，经过长时间等待，公司大庆和张家口工厂已获得生产许可。

“因此，包括成都在内的所有沃尔沃在华厂房都已经获批，”沃尔沃在声明中表示。沃尔沃为浙江吉利控股集团旗下公司。

沃尔沃成都工厂6月获得生产许可，并且随着在华工厂未来几季逐渐投产，预期到2018年底沃尔沃在华汽车销量将达到20万辆。(完) (编译 梁睿雪; 审校 田建华)

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