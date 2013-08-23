汽车产业：沃尔沃在华两工厂已获生产许可

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透斯德哥尔摩8月23日 - 中资控股的汽车制造商沃尔沃周五表示，经过长时间等待，公司大庆和张家口工厂已获得生产许可。
“因此，包括成都在内的所有沃尔沃在华厂房都已经获批，”沃尔沃在声明中表示。沃尔沃为浙江吉利控股集团旗下公司。
沃尔沃成都工厂6月获得生产许可，并且随着在华工厂未来几季逐渐投产，预期到2018年底沃尔沃在华汽车销量将达到20万辆。(完) (编译 梁睿雪; 审校 田建华)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
路透马尼拉3月28日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。