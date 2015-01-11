独家：沃尔沃计划向美国出口产自中国的汽车 并考虑在美建厂

路透北京1月11日 - 据了解沃尔沃汽车集团计划的消息人士透露，该集团计划今年向美国出口在中国生产的中型轿车，还开始考虑在美国建厂的可能性。

这两个举措对于汽车产业和沃尔沃的母公司--浙江吉利控股集团都具有重要意义。截至目前，全球车商都没有将中国制造的汽车大量出口到美国，那些尝试这么做的中国车商也都失败。

沃尔沃在美国建厂的步伐落后于对手宝马(BMWG.DE)和奔驰(Mercedes-Benz)(DAIGn.DE)，在美建厂使这两家德国车商免受汇率波动影响。

吉利控股的高管表示，沃尔沃可能向美国出口一款基于新开发的支撑技术生产的大型“战略性旗舰”轿车。除此之外，沃尔沃还将向美出口S60轿车的长轴距版本S60L。沃尔沃一年多以前开始在中国成都生产S60轿车。

这些措施旨在复苏沃尔沃在美国市场的势头。去年沃尔沃在美国的销售量较2013年下降8%，至56,371辆。美国一直是沃尔沃的最大市场，直到去年由中国所取代。沃尔沃2014年在中国卖出81,221辆汽车，增长了33%。

此外，这也是吉利复兴沃尔沃战略的一部分。沃尔沃每年的销量一直难以突破50万。受益于它侧重中国市场的战略，沃尔沃的销量处于上升势头，2014年全球卖出465,866辆汽车，较2013年增长9%。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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