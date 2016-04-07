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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 18:23 BJT

沃尔沃计划今年在华销售增长约10%--CEO

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月7日 - 瑞典汽车制造商沃尔沃第一季度在华销售同比增长约10%。

沃尔沃首席执行官萨缪尔松（Hakan Samuelsson）称，沃尔沃寻求2016年全年的销售可实现上述增速。

萨缪尔松在北京一个活动间隙对路透表示，中国汽车市场可能继续适度增长，但沃尔沃寻求超越市场整体增速。沃尔沃是浙江吉利控股集团的全资子公司。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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