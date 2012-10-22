沃尔沃新任CEO计划增加中国销量

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透斯德哥尔摩10月19日电（记者 Patrick Lannin）---Hakan Samuelsson周五被任命为沃尔沃首席执行官，他的主要目标是恢复沃尔沃在中国的销量增长。
“产品不一样了，但是品牌、市场推广和营销面临的问题都一样。”Samuelsson对路透表示，看起来比较放松。
Samuelsson指出，他的主要目标是挖掘中国日益增长的中产阶级的巨大潜力。2010年浙江吉利控股集团GEEL.UL出资18亿美元从福特汽车(F.N)手中收购了沃尔沃。
吉利董事长李书福支持沃尔沃雄心勃勃的计划：投资约110亿美元，目标为2020年汽车年销量翻番至80万辆，中国销量由去年的4.7万辆增加到20万辆。
不过今年上半年沃尔沃录得净亏损，面临艰难的欧洲市场和放缓的中国经济。
沃尔沃前任首席执行官Stefan Jacoby曾表示，沃尔沃的中国目标无法按计划於2015年达到。
Samuelsson过去两年一直担任沃尔沃董事会成员，他的过去让他能够对沃尔沃面临的挑战有清晰的认识。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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