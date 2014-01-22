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中国财经 | 2014年 1月 23日 星期四 07:26 BJT

发改委批准沃尔沃与东风汽车组建合资企业

路透斯德哥尔摩1月22日 -沃尔沃(VOLVb.ST)周三表示，中国国家发展与改革委员会已经批准沃尔沃和东风汽车的合资项目，不过仍需等待其他主管部门批准。

根据协议，沃尔沃将购买东风汽车集团一家新成立子公司的45%股权。这家子公司的业务将包括东风中型和重型商用车业务的主要部分。

沃尔沃表示，中国发改委批准了这项协议，但还需等待其他部门的批复。

沃尔沃在一份声明中表示，预计将在2014年中完成交易。(完)

(编译 洪曦; 审校 蔡美珍)

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