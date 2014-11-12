欧洲个股：瑞典沃尔沃将裁员约3,000人--报载

路透斯德哥尔摩11月11日 - 据商业日报Dagens Industri周二报导，瑞典卡车生产商沃尔沃 将裁员约3,000名，这是该公司为了提高利润率而采取的节支计划的一部分。

沃尔沃10月曾表示，继稍早推出节支计划后，打算在明年年底前削减35亿瑞典克朗(4.74亿美元)结构性成本。

Dagens Industri援引未具名消息人士的话称，新裁员计划将涉及大约3,000名员工，其中很多都是在瑞典工作的员工。

目前无法立即联系到沃尔沃置评。