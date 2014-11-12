欧洲个股：瑞典沃尔沃将裁员约3,000人--报载

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透斯德哥尔摩11月11日 - 据商业日报Dagens Industri周二报导，瑞典卡车生产商沃尔沃 将裁员约3,000名，这是该公司为了提高利润率而采取的节支计划的一部分。
沃尔沃10月曾表示，继稍早推出节支计划后，打算在明年年底前削减35亿瑞典克朗(4.74亿美元)结构性成本。
Dagens Industri援引未具名消息人士的话称，新裁员计划将涉及大约3,000名员工，其中很多都是在瑞典工作的员工。
目前无法立即联系到沃尔沃置评。
该公司已经从总计11万名的员工队伍中裁退了4,400名白领员工，同时也削减了蓝领员工规模。(完) (编译 许娜；审校 杜明霞)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。