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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 21日 星期四 13:49 BJT

沃尔沃计划裁员节支以求盈亏平衡

中国吉利控股集团旗下的瑞典沃尔沃汽车今年将裁减1,000个岗位，计划节省逾2亿美元以实现盈亏平衡，因其销售及其中国市场成长疲弱。沃尔沃去年裁减了工厂中的临时雇员。执行长萨缪尔森(Akan Samuelsson 图)周三表示，新裁员计划将针对咨询和白领雇员。路透
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