沃尔沃同意将部分技术转移给吉利

中国浙江吉利控股集团已与瑞典沃尔沃汽车签署协议，允许前者使用沃尔沃计划在未来几年逐步停用的一些技术。吉利在2010年收购沃尔沃。吉利周一称，已与沃尔沃签署了三项“技术合作协议”，吉利将获得中级车型平台、车内空气质量及安全领域的技术。路透