沃尔沃同意将部分技术转移给吉利

路透北京12月10日电---中国浙江吉利控股集团已与瑞典沃尔沃汽车签署协议,允许前者使用沃尔沃计划在未来几年逐步停用的一些技术.吉利在2010年收购沃尔沃.

吉利周一称,已与沃尔沃签署了三项"技术合作协议",吉利将获得中级车型平台、车内空气质量及安全领域的技术.该公司并未对此详细说明.

两家公司在3月时曾宣布,同意讨论吉利可使用沃尔沃计划在未来几年逐步淘汰的一些技术的具体途径.

浙江吉利控股集团是在香港上市的吉利汽车(0175.HK)的母公司.

在新闻发布会上,吉利指出技术互享的"协同效应."

吉利表示,沃尔沃汽车在许多技术方面有领先优势...这些技术和经验对于吉利控股集团扩展海外市场和改善产品质量是十分宝贵的.

吉利称,相应的,吉利控股本土市场开发和成本控制经验,也有利于沃尔沃汽车开发中国市场,以及提高竞争力.

吉利没有提到使用沃尔沃技术的具体计划.

在4月路透访问中,李书福称合作的一个领域可能采用沃尔沃车内空气过滤和控制技术.

他称,中国空气污染相当严重,因此我们希望将该技术移植到吉利,以改善吉利汽车的车内空气质量,使之更像是森林中的空气."(完)

--编译/审校 王翔琼/田建华/王丽鑫

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