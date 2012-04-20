李书福：吉利需要与沃尔沃分享技术求生存

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透中国杭州4月20日电---浙江吉利控股集团 (VOLVb.ST)董事长李书福面临着一个进退两难的困境：如果将沃尔沃的技术与吉利汽车共享，或削弱沃尔沃品牌，但倘若不这麽做，吉利将独自面对激烈的竞争。
吉利控股集团2010年收购瑞典汽车品牌沃尔沃(VOLVb.ST)。
李书福表示，开发一款只针对中国的“豪华”汽车品牌的计划将避免与沃尔沃直接竞争，但想实现这一计划需要微妙的平衡。
李书福在杭州接受采访时表示：“我要说的是，我们需要努力避免吉利死亡。”
“这不是开玩笑，确保吉利在重重压力下不倒是我们的重中之重，”他表示，将沃尔沃的技术运用到吉利大众型汽车的生产很可能会有所帮助。
李书福称，吉利需要用沃尔沃的技术改善其质量，因为中国汽车市场的竞争如此激烈，吉利需要拥有自身优势。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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