沃尔沃牵手林书豪 开拓中美车市

路透北京3月21日电（记者 Fang Yan/Ken Wills）---18个月前中国汽车生产商吉利买下沃尔沃，当时一些人预计，将买进或建立高端国际品牌作为优先任务的中国政府，将为中国首个完全控股的高端品牌大开绿灯。

可实际情况并非如此。根据中国法律，因为注册在瑞典，沃尔沃仍是外资企业，与通用汽车(GM.N)、福特汽车(F.N)以及奥迪的待遇相同。

这意味着沃尔沃并未进入中国推进政府机构购买国产车的计划，这150亿美元的市场仍在一汽和上汽(600104.SS)等公司之手。

不过吉利给沃尔沃引入了一张中国面孔，签下NBA纽约尼克斯当红球星林书豪代言，推动沃尔沃在中国和美国市场的销售。

双方签约两年，林书豪将代言沃尔沃广告、任品牌宣传大使。沃尔沃表示，该项代言协议是“沃尔沃走向复兴的又一里程碑。

沃尔沃拟未来三年实现在中国销售翻两番以上，分析师认为林书豪的加盟有望吸引更多年轻中国买家。

沃尔沃中国区董事长沈晖（Freeman Shen）在声明中说道：“林书豪是全球华人的骄傲。”

中国是沃尔沃第三大市场，仅次于美国与瑞典。公司希望2015年在中国销售汽车20万辆，去年的销量为47,140辆。沃尔沃计划2020年全球销售目标为80万辆。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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