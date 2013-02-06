欧股业绩: 沃尔沃第四季获利逊于预估,预计今年欧美需求持平

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透斯德哥尔摩2月6日 - 瑞典卡车生产商沃尔沃 周三公布,第四季获利降幅大于预估,并称仍预计今年欧洲和北美需求持平,但上调了对巴西市场的预估.
沃尔沃称,第四季营业利润大降至11.2亿瑞典克朗(1.7652亿美元),远低于路透调查中分析师的预估中值21.9亿.上年同期营业利润为69.6亿瑞典克朗.
产能利用率较低,以及重组费用超出分析师预估,都打压了沃尔沃业绩.(完)
(编译 艾茂林; 审校 程琳)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。