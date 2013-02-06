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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 14:50 BJT

欧股业绩: 沃尔沃第四季获利逊于预估,预计今年欧美需求持平

路透斯德哥尔摩2月6日 - 瑞典卡车生产商沃尔沃 周三公布,第四季获利降幅大于预估,并称仍预计今年欧洲和北美需求持平,但上调了对巴西市场的预估.

沃尔沃称,第四季营业利润大降至11.2亿瑞典克朗(1.7652亿美元),远低于路透调查中分析师的预估中值21.9亿.上年同期营业利润为69.6亿瑞典克朗.

产能利用率较低,以及重组费用超出分析师预估,都打压了沃尔沃业绩.(完)

(编译 艾茂林; 审校 程琳)

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