瑞典沃尔沃将裁员约3000人--报载

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透斯德哥尔摩11月11日 - 据商业日报Dagens Industri周二报导，瑞典卡车生产商沃尔沃(VOLVb.ST)将裁员约3,000名，这是该公司为了提高利润率而采取的节支计划的一部分。
沃尔沃10月曾表示，继稍早推出节支计划后，打算在明年年底前削减35亿瑞典克朗(4.74亿美元)结构性成本。
Dagens Industri援引未具名消息人士的话称，新裁员计划将涉及大约3,000名员工，其中很多都是在瑞典工作的员工。
目前无法立即联系到沃尔沃置评。
该公司已经从总计11万名的员工队伍中裁退了4,400名白领员工，同时也削减了蓝领员工规模。(完)
(编译 许娜；审校 杜明霞)
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