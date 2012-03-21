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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 21日 星期三 12:41 BJT

林书豪代言沃尔沃汽车

瑞典汽车品牌沃尔沃签下NBA纽约尼克斯当红球星林书豪代言，推动沃尔沃在中国、美国市场的销售。双方签约两年，林书豪将代言沃尔沃广告、任品牌宣传大使。沃尔沃表示，该项代言协议是“沃尔沃走向复兴的又一里程碑。”沃尔沃拟未来三年实现在中国销售翻两番以上。路透

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