NBA红人林书豪代言沃尔沃汽车

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透底特律3月20日电---瑞典汽车品牌沃尔沃签下NBA纽约尼克斯当红球星林书豪代言，推动沃尔沃在中国、美国市场的销售。
双方签约两年，林书豪将代言沃尔沃广告、任品牌宣传大使。沃尔沃为中国吉利汽车的子公司。
沃尔沃表示，该项代言协议是“沃尔沃走向复兴的又一里程碑。”沃尔沃拟未来三年实现在中国销售翻两番以上。
沃尔沃中国区董事长沈晖（Freeman Shen）周一声明：“林书豪是全球华人的骄傲。”
2011年中国是沃尔沃第三大市场，仅次于美国与瑞典。公司望2015年在中国销售汽车20万辆，去年的销量为4.714万辆。沃尔沃2020年在中国的销售目标为80万辆。
今年2月初由於尼克斯两名关键球员缺阵，23岁林书豪带领尼克斯接连取胜，赛场内外迅速蹿红，催生“林来疯”、“林超人”、“林无敌”等诸多热词。
林书豪发表声明称：“也许你没有注意到我与沃尔沃的联系，但我们都力争上游，求尽善尽美，不走寻常路。”
双方合约细节未对外公布。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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