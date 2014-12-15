沃尔沃转变营销策略 将开始在网上卖车

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透巴黎12月15日 - 瑞典汽车商沃尔沃称将开始在网上出售汽车，该公司推出了新车型与宝马(BMWG.DE)等德国高端汽车品牌展开竞争。
沃尔沃周一介绍全球营销策略的变化时称，将逐步推出网络销售，并将花更多钱进行电子广告宣传。
“我们计划将我们所有市场的所有汽车放到网上出售，”沃尔沃销售主管Alain Visser接受访问时说。
很少有汽车商尝试直接在网上出售汽车。一个明显的例外是特斯拉(TSLA.O)，它的电动车销售没有走传统的经销商渠道，导致美国有些州禁止特斯拉直接向客户出售汽车。
但是沃尔沃安慰它在全球的2,000家经销商，它没有这样做的计划。沃尔沃有一半的经销商在欧洲。
“如果你说到电商这个词，经销商的第一反应会是紧张，”Visser说。“在可预见的未来，汽车经销网络不能没有经销商”。他还补充称，通过网络卖出的汽车“仍将会通过经销商网络”交货。
但一些分析师，比如Exane BNP Paribas的分析师Stuart Pearson对网络售车持怀疑态度，他提到，宝马i8混合动力跑车在网上试销售的情况就不理想。(完)
(编译 白云; 审校 许娜)
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