沃尔沃汽车上半年获利跳升 得益于欧洲和中国市场销售增长

路透斯德哥尔摩7月20日 - 沃尔沃汽车集团周四公布，上半年获利增长21%，得益于欧洲和中国市场的销售上升，这令该公司有望录得创纪录高位的全年营收。

沃尔沃汽车是中国浙江吉利控股集团GEELY.UL在2010年从福特汽车(F.N)手中购得。沃尔沃已经开始与宝马(BMWG.DE)及戴姆勒(DAIGn.DE)旗下的奔驰(Mercedes-Benz)等较大对手展开竞争，凭借一系列新款车型在高端市场占据一席之地。

在截至6月30日的六个月里，沃尔沃营业利润为68亿瑞典克朗(8.20亿美元)，上年同期为56亿瑞典克朗。

净营收升至991亿克朗，上年同期为842亿克朗。

“全球来看，我们预期上半年产生的增速动能将持续。相信我们的营收将再一年创下纪录。”沃尔沃执行长Hakan Samuelsson在声明稿称。

沃尔沃的目标是在未来几年内达到销售800,000辆。该公司上半年售出277,641辆沃尔沃汽车，较上年同期增长8.2%，因中国和欧洲的销售力道抵消美国持续下滑的表现。

沃尔沃今年在美国受交货问题困扰，上半年销售下滑7%。该公司在北美没有制造基地，但正在美国兴建一个工厂以提高供应。

Samuelsson表示，公司预计下半年情况将出现好转，进而使美国可实现“稳健的全年增长”。

“交货受限影响了第一季销售。”他说，“但第二季恢复增长，且新XC60中型运动型车(运动休旅车，SUV)即将开始交货，表明今年将可强劲收官。”(完)