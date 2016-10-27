沃尔沃汽车第三季获利上升62% 并上调全年获利预估

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透斯德哥尔摩10月27日 - 沃尔沃汽车集团(Volvo Car Group)周四公布，第三季获利上升62%，受市场对其新款较昂贵汽车需求旺盛带动，这些车款提振了营收和获利能力；沃尔沃汽车还上调了全年获利预估。
沃尔沃公布，第三季营业利润升至20.7亿瑞典克朗(2.325亿美元)，高于上年同期的12.8亿克朗。中国浙江吉利汽车2010年从福特汽车手中收购了沃尔沃。
沃尔沃称，目前预计2016年全年获利将“大幅改善”。
沃尔沃希望通过对新款汽车和工厂的大规模投资计划，在高端市场站稳脚跟。该公司第三季营收从上年同期的361亿克朗升至411亿。
该公司执行长Hakan Samuelsson在声明中称，“今年前九个月已经结束了，我可以胸有成竹地说，沃尔沃汽车年度销量有望再创纪录高位，”
沃尔沃称，市场对其XC90 SUV汽车需求旺盛，已帮助推高了营收。该公司去年销量达到50万辆，中期目标为销售80万辆汽车。
沃尔沃汽车称，第三季营业利润率为5%，低于上半年的6.7%，受其S90和V90新款汽车发布成本压制，但仍高于上年同期的3.5%。(完)
(编译 于春红; 审校 李爽)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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