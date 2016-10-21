沃尔沃第三季核心业务获利符合预估 料2017年市场放缓

路透斯德哥尔摩10月21日 - 瑞典卡车制造商沃尔沃(VOLVb.ST)周五公布，季度核心业务获利下滑，与预期一致，并预计明年欧美卡车市场都会下滑。

该公司第三季经调整后的营业利润下降至48.5亿瑞典克朗(5.4529亿美元)，与路透调查中分析师平均预估的48.3亿基本一致。上年同期为50.9亿瑞典克朗。

“第三季度获利略有改善，因基本业务表现好转抵消了销量下滑的影响，”执行长 Martin Lundstedt在声明中称。(完)