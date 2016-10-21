沃尔沃第三季核心业务获利符合预估 料2017年市场放缓

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透斯德哥尔摩10月21日 - 瑞典卡车制造商沃尔沃(VOLVb.ST)周五公布，季度核心业务获利下滑，与预期一致，并预计明年欧美卡车市场都会下滑。
该公司第三季经调整后的营业利润下降至48.5亿瑞典克朗(5.4529亿美元)，与路透调查中分析师平均预估的48.3亿基本一致。上年同期为50.9亿瑞典克朗。
“第三季度获利略有改善，因基本业务表现好转抵消了销量下滑的影响，”执行长 Martin Lundstedt在声明中称。(完)
(编译 王颖；审校 刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。