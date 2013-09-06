沃尔沃将召回超过逾8000辆汽车

调查：新加坡金管局4月料维持政策不变 今年底有收紧政策风险
路透新加坡4月3日 - 新加坡央行4月会议料将维持以汇率为基准的货币政策不变，不过部分人士预期今年稍晚将收紧政策，因通胀上升且出口好转。
路透底特律9月5日 - 沃尔沃美国公司周四称，将召回超过8,000辆2014款汽车，以修复软件缺陷。该缺陷可能消耗电池并引发前灯、挡风玻璃雨刷及转向灯故障。
召回的车型包括S60和S80轿车以及XC60和XC70跨界车。
沃尔沃发言人称，公司将从美国召回7,767辆车，从加拿大召回366辆车。她表示，公司并未收到相关事故报告。
沃尔沃称，8月20日将召回一事通知了美国国家公路交通安全管理局。
召回通知称，装备了无钥匙点火系统的汽车上，控制多个功能的中央电子模块“无法按计划工作”。
公司称，经销商将对模块进行软件升级。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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