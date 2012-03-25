沃尔沃召回近1.28万辆S60和XC60汽车

人民币放量收贬 两会临预期趋稳料续跌空间有限
路透上海/北京2月21日 - 人民币兑美元即期周二放量收贬，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近后有自营盘止盈，且有大行适度提供流动性，汇价跌幅缩减，成交量扩增。中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。
路透上海3月23日电---中国国家质检总局周五通报称,中国吉利控股旗下的沃尔沃(VOLVO)将从周五起,召回部分沃尔沃S60和XC60汽车,在中国大陆地区共涉及近1.28万辆,因安全气囊线束干涉问题和底盘涂层磨损燃油管路问题.
国家质检总局网站刊登的新闻稿指出,召回部分中包括2011年5月16日-10月6日期间生产的上述型号汽车,中国大陆地区涉及11,119辆,此外还包括2012年1月10日-2月3日期间生产的上述型号汽车,中国市场涉及1,679辆.
此外,东风本田汽车有限公司将自3月24日(周六)起召回思威(CR-V)牌多用途乘用车,涉及数量共计2,000辆.这是东风本田年内第三次召回事件.
此次召回是因供应商的制造原因导致部分右前下三角臂局部焊接位置偏移,在长时间受到反复震动和冲击的情况下,可能会出现强度不足,存在安全隐患.
东风本田是日本本田汽车(7267.T)和中国东风汽车(0489.HK)的合资企业.本田汽车与中国广州汽车集团亦有合资企业广汽本田汽车有限公司.(完)
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--发稿 边竞; 审校 丁淑琴
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路透北京2月21日 - 中国郑州商品交易所周二发布通知称，即日起新增交易限额制度。交易所可根据市场情况，对不同的上市品种、合约，对部分或全部的会员、客户，制定交易限额，套期保值交易的开仓数量不受此限制。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.88711人民币)