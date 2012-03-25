沃尔沃召回近1.28万辆S60和XC60汽车

路透上海3月23日电---中国国家质检总局周五通报称,中国吉利控股旗下的沃尔沃(VOLVO)将从周五起,召回部分沃尔沃S60和XC60汽车,在中国大陆地区共涉及近1.28万辆,因安全气囊线束干涉问题和底盘涂层磨损燃油管路问题.

国家质检总局网站刊登的新闻稿指出,召回部分中包括2011年5月16日-10月6日期间生产的上述型号汽车,中国大陆地区涉及11,119辆,此外还包括2012年1月10日-2月3日期间生产的上述型号汽车,中国市场涉及1,679辆.

此外,东风本田汽车有限公司将自3月24日(周六)起召回思威(CR-V)牌多用途乘用车,涉及数量共计2,000辆.这是东风本田年内第三次召回事件.

此次召回是因供应商的制造原因导致部分右前下三角臂局部焊接位置偏移,在长时间受到反复震动和冲击的情况下,可能会出现强度不足,存在安全隐患.

东风本田是日本本田汽车(7267.T)和中国东风汽车(0489.HK)的合资企业.本田汽车与中国广州汽车集团亦有合资企业广汽本田汽车有限公司.(完)

参看详情请点选(here)

(here)

--发稿 边竞; 审校 丁淑琴

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。