欧股业绩：沃尔沃第一季核心获利好于预期，并宣布新CEO任命

路透斯德哥尔摩4月22日 - 沃尔沃 周三表示，任命大众旗下斯堪尼亚汽车 的前负责人担任该公司首席执行官(CEO)，接替愈发孤立的Olof Persson。Persson在沃尔沃的近四年来致力于提高公司效率。

沃尔沃按营收计是瑞典最大的公司，也是最大的雇主。该公司提前两天公布第一季财报，并宣布将从外部引入合作伙伴负责部分IT业务。

该公司第一季剔除一次性项目的营业利润上升至46亿瑞典克朗(5.3138亿美元)，高于路透调查访问的分析师平均预测的34.7亿克朗；上年同期为25.9亿。(完)