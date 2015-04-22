欧股业绩：沃尔沃第一季核心获利好于预期，并宣布新CEO任命

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透斯德哥尔摩4月22日 - 沃尔沃 周三表示，任命大众旗下斯堪尼亚汽车 的前负责人担任该公司首席执行官(CEO)，接替愈发孤立的Olof Persson。Persson在沃尔沃的近四年来致力于提高公司效率。
沃尔沃按营收计是瑞典最大的公司，也是最大的雇主。该公司提前两天公布第一季财报，并宣布将从外部引入合作伙伴负责部分IT业务。
该公司第一季剔除一次性项目的营业利润上升至46亿瑞典克朗(5.3138亿美元)，高于路透调查访问的分析师平均预测的34.7亿克朗；上年同期为25.9亿。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。