沃尔沃计划至2025年共销售100万辆电气化汽车

路透斯德哥尔摩4月21日 - 中国吉利汽车旗下的沃尔沃周四称，已制定至2025年共销售100万辆电气化汽车的目标。

沃尔沃表示，为实现该目标，该公司每款车型都将有至少两个混合动力版本，并将于2019年推出其首款纯电动汽车。

“这是个经过深思熟虑的宏伟目标，”沃尔沃首席执行官萨缪尔森（Hakan Samuelsson）在声明中称。（完）