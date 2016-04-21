沃尔沃计划至2025年共销售100万辆电气化汽车

德意志银行以72亿美元就出售有毒证券案与美国司法部和解
路透纽约1月17日 - 美国司法部周二宣布，德意志银行(Deutsche Bank)已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。
路透斯德哥尔摩4月21日 - 中国吉利汽车旗下的沃尔沃周四称，已制定至2025年共销售100万辆电气化汽车的目标。
沃尔沃表示，为实现该目标，该公司每款车型都将有至少两个混合动力版本，并将于2019年推出其首款纯电动汽车。
“这是个经过深思熟虑的宏伟目标，”沃尔沃首席执行官萨缪尔森（Hakan Samuelsson）在声明中称。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透纽约1月17日 - 美国司法部周二宣布，德意志银行(Deutsche Bank)已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。
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