独家：沃尔沃汽车董事会对策略走向存在分歧--消息

路透底特律1月16日 -两名知情人士表示，沃尔沃汽车计划采行的策略走向现在出现了疑虑，因为中国所有者和欧洲传统思维在董事会内发生碰撞。

消息人士称，这家87年历史的瑞典汽车制造商，在2010年由中国浙江吉利控股集团收购，陷入是坚守传统还是转型以迎合中国市场的两难境地。沃尔沃在汽车设计方面传统上专注于安全和北欧的低调风格，而中国高端客户则青睐时髦高档的大型汽车，而后者会和宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)、奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz)(DAIGn.DE)和Audi(VOWG_p.DE)等厂牌直接竞争。

沃尔沃一名董事会成员和另一知情人士过去两周内向路透表示，中国大亨李书福对于沃尔沃的管理团队日益感到挫折，该管理团队主要由瑞典和其他欧洲人士组成。李书福是吉利汽车的创办人暨董事长，在收购后也担任沃尔沃的董事长。两消息人士因未被授权向媒体发言而不愿具名。

瑞典的沃尔沃管理层认为李书福的策略有很大的风险。

消息人士称，长期存在的分歧可能会造成沃尔沃董事会内部进一步的风暴。

据该名董事会成员表示，随着关于沃尔沃定位的争议持续进行，李书福和其顾问都在问：“谁才是沃尔沃真正的老板？”

该消息人士称，李书福在与管理层打交道方面一直相当圆滑，但要达成其目标可能得采取“更强硬的手段”，可能包括在沃尔沃管理团队和董事会内安插更能认同其观点的人。

沃尔沃发言人士否认有高层意见分歧的情况。“沃尔沃不认同这些不具名消息人士所声称的状况，”沃尔沃媒体关系部门主管David Ibison称。

“沃尔沃董事会和管理层之间对于应生产什么车型没有歧见。相反，我们认为在归中国人所有之后，公司明显运行良好。沃尔沃在盈利，销售也在增长。这些相关的挫折传闻纯属臆测。”(完)

(编译 王冠中; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。