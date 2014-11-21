沃尔沃第四季营业利润堪忧 受在中国的信贷损失影响

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透斯德哥尔摩11月21日 - 卡车和建筑设备制造商沃尔沃(VOLVb.ST)周五表示，第四季营业利润前景堪忧，因预计在中国出现信贷损失。
“由于需求持续下滑、机械利用率低以及原料价格下跌，客户和经销商(主要在中国矿业)的利润率下滑，财务状况被削弱，”沃尔沃在声明中称。
“因此，未来信贷亏损的风险上升，沃尔沃建筑机械为今年第四季拨备6.5亿瑞典克朗准备金”。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。