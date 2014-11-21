沃尔沃第四季营业利润堪忧 受在中国的信贷损失影响

路透斯德哥尔摩11月21日 - 卡车和建筑设备制造商沃尔沃(VOLVb.ST)周五表示，第四季营业利润前景堪忧，因预计在中国出现信贷损失。

“由于需求持续下滑、机械利用率低以及原料价格下跌，客户和经销商(主要在中国矿业)的利润率下滑，财务状况被削弱，”沃尔沃在声明中称。