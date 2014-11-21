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国际财经 | 2014年 11月 21日 星期五 16:52 BJT

沃尔沃第四季营业利润堪忧 受在中国的信贷损失影响

路透斯德哥尔摩11月21日 - 卡车和建筑设备制造商沃尔沃(VOLVb.ST)周五表示，第四季营业利润前景堪忧，因预计在中国出现信贷损失。

“由于需求持续下滑、机械利用率低以及原料价格下跌，客户和经销商(主要在中国矿业)的利润率下滑，财务状况被削弱，”沃尔沃在声明中称。

“因此，未来信贷亏损的风险上升，沃尔沃建筑机械为今年第四季拨备6.5亿瑞典克朗准备金”。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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