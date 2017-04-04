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国际财经 | 2017年 4月 4日 星期二 13:51 BJT

沃尔沃汽车3月全球销量同比增长9.3% 欧亚市场表现强劲

路透斯德哥尔摩4月4日 - 吉利汽车旗下沃尔沃汽车周一晚些时候宣布，其3月汽车销量同比增长9.3%至57,158辆，因欧洲和亚洲地区的销量增长抵消了在美国市场的大幅下滑。

沃尔沃汽车还公布，当月欧洲、中东、非洲地区(EMEA)销量增长13.6%，亚太地区增长16.7%，其中中国市场增速更是达到20.6%。

但该公司当月在美国的销量大幅下滑21.9%。

当月销量最佳的车型是沃尔沃XC60，达到18,420辆，上年同期则为14,676辆。(完)

(编译 王洋; 审校 于春红)

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