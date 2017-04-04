沃尔沃汽车3月全球销量同比增长9.3% 欧亚市场表现强劲

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透斯德哥尔摩4月4日 - 吉利汽车旗下沃尔沃汽车周一晚些时候宣布，其3月汽车销量同比增长9.3%至57,158辆，因欧洲和亚洲地区的销量增长抵消了在美国市场的大幅下滑。
沃尔沃汽车还公布，当月欧洲、中东、非洲地区(EMEA)销量增长13.6%，亚太地区增长16.7%，其中中国市场增速更是达到20.6%。
但该公司当月在美国的销量大幅下滑21.9%。
当月销量最佳的车型是沃尔沃XC60，达到18,420辆，上年同期则为14,676辆。(完)
(编译 王洋; 审校 于春红)
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路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。