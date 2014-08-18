沃尔沃即将发布新车XC90 意在进军中国高端市场

路透瑞典哥德堡8月18日 - 沃尔沃新车型XC90的车头灯外形酷似雷神之锤，内设控制湿度的雪茄盒。为了吸引中国市场的关注，沃尔沃正推出一系列豪华功能和设计元素，放弃原来安全却笨拙的外观。

沃尔沃8月26日即将发布XC90运动型车(SUV)，对于想要打入德国车企盘踞的高端市场的该公司，成败在此一举。

这是浙江吉利控股集团四年前从福特汽车(F.N)手中收购沃尔沃以来，首次推出全新车型，也标志着沃尔沃正对整体产品线进行改革，迈向更高端车型的趋势。

此前，该公司发布了110亿美元的五年投资计划，以图将销量翻倍。沃尔沃20年来的销量一直徘徊在每年40万辆左右。

该公司希望新产品能扭转在美国销量下滑之势，但是必须说服消费者支出多达10万欧元来购买其品牌车型。而很多人都把该品牌与家庭实用车型相联系。

“定价将与德国车企等竞争者同一水平，”沃尔沃执行长Hakan Samuelsson称，“不可能比奥迪价格更低。”

新车型旨在达成战略上的平衡。拥有87年历史的沃尔沃仍然秉持北欧的低调、环保和安全理念，但也希望制造豪华车型，从宝马(BMWG.DE)、奔驰(宾士、Mercedes-Benz)(DAIGn.DE)和奥迪(VOWG_p.DE)那里抢来富裕的中国客户。

XC90装有防撞探测器，在有危险的左转时降低车速。公司称其四缸发动机在综合动力及低排放方面，是行业翘楚。

但在该车型最初在公司总部向少数记者展示时，让人印象深刻的是其设计。

“这是低调的北欧风格，”首席营销官Alain Visser称。“XC90标志着我们将作为高端品牌出现。标志着其他车型也将向这个方向发展。”

继XC90之后，公司明年将推出S90轿车，主要面向美国和中国市场。到2020年，中国将成为全球最大的高端车市场。

一些分析师说，对于李书福和沃尔沃来说，挑战老牌德国高端品牌是有风险的。

“客户能否接受这个低调的瑞典品牌变身豪华品牌，现仍是未知数，”哥德堡大学助教Patrik Strom称。“但过度迎合中国市场，失去其瑞典风格，也有风险。”

Samuelsson称，将从明年起从中国出口汽车，主要销往美国。他还表示，公司也讨论了在美国进行生产的可能性，但目前不予考虑。

沃尔沃财务长Hans Oscarsson称，打入高端市场最终将使沃尔沃利润率达到8%左右，去年该比率为1.6%。不过目前来讲，投资是主要任务，目前资金主要来自公司内部。(完)

(编译 朱晓军/王丽鑫； 审校 于春红)

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