国民党地方选举大败不致令两岸经济整合政策转向--巴克莱

路透台北12月1日 - 台湾执政的国民党在上周六地方县市长选举中大输，投资银行巴克莱周一的报告中指出，这结果虽然可能令选举前后资金流入受影响，但巴克莱认为，这个结果将不致令台湾与中国经济整合的政策转向--至少在2016年1月台湾的总统大选前不会。

巴克莱资深经济学家梁伟豪指出，台湾的地方选举结果不致令两岸关系发展的步伐减速。但台湾内阁因将总辞、并选出新任行政院长，因此预估未来数个月台湾政府将会减少两岸高层级官员的对话和接触。

相反的，韩国与中国自从签订了自贸协定以后，台湾的企业一再要求政府应加速与中国大陆的经贸往来，台湾政府应会加速ECFA后续协议的签订。

目前两岸谈判的自由贸易项目主要希望将目前的产品项目扩大至4,000项左右，这其中也包含了各种敏感的产业比如石化产业、面板产业和汽车零组件产业。

台湾股市周一收盘跌幅明显缩减，随亚股走低。台湾执政的国民党在期中选举大溃败，令卖压出笼，股市一度重挫逾2%，但低接买盘适时入场，使得最终跌幅收敛。

台湾国民党于周六地方公职选举遭逢重大挫败，行政院长请辞获准、内阁将全面改组。政治观察家认为，此次选举结果影响深远，不仅对2016年的总统选举产生基本变化，也对两岸关系影响重大。（完）

(记者 高洁如; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。