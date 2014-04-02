大众汽车申请在泰国建厂--报道

英国央行决策委员桑德斯表示自己有可能加入支持升息的阵营
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他有可能加入呼吁升息的少数派阵营，并预测英国经济增长和通胀可能远超过央行早前的预测值。
路透4月1日 -彭博周二晚援引知情人士报导称，德国大众汽车(福斯汽车)(VOWG.DE)已申请在泰国建造第一家工厂，以帮助缩窄与丰田汽车(7203.T)的差距。
泰国政府向对本地制造业投资至少65亿泰铢(2亿美元)的汽车制造商提供税收减免措施，大众汽车目前正争取参与此计划，但尚未最终确定。
根据泰国政府自10月发布的声明，汽车制造商必须在3月31日前提交申请。
消息人士向彭博表示，大众汽车尚未就在泰国生产汽车事宜作出最终决定，具体条款和条件仍有可能调整。
目前无法在非正常工作时间内联系到大众汽车置评。(完)
(编译 许娜；审校 孙茉莉)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他有可能加入呼吁升息的少数派阵营，并预测英国经济增长和通胀可能远超过央行早前的预测值。
路透罗马4月21日 - 评级机构惠誉周五下调意大利主权信用评级，称该国经济成长疲弱，财政情况下滑，政府弱势、银行业问题层出不穷，2018年大选前政治风险难料。
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。