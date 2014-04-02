大众汽车申请在泰国建厂--报道

路透4月1日 -彭博周二晚援引知情人士报导称，德国大众汽车(福斯汽车)(VOWG.DE)已申请在泰国建造第一家工厂，以帮助缩窄与丰田汽车(7203.T)的差距。

泰国政府向对本地制造业投资至少65亿泰铢(2亿美元)的汽车制造商提供税收减免措施，大众汽车目前正争取参与此计划，但尚未最终确定。

根据泰国政府自10月发布的声明，汽车制造商必须在3月31日前提交申请。

消息人士向彭博表示，大众汽车尚未就在泰国生产汽车事宜作出最终决定，具体条款和条件仍有可能调整。

目前无法在非正常工作时间内联系到大众汽车置评。(完)

(编译 许娜；审校 孙茉莉)

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