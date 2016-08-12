焦点：VR正从理想变为现实 中国风投资本期望从硬件和内容中掘金

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
作者 林琦
路透上海8月12日 - 虚拟现实（VR）正成为全球关注的焦点，不仅日本索尼(6758.T)、台湾宏达电(HTC)(2498.TW)等硬件设备巨头陆续推出VR设备，亦有不少公司不断推出VR游戏和VR视频，今年被外界誉为“VR元年”。
就VR产业链而言，硬件、内容、应用及基础设施目前都不成熟。虽然VR产业未来想象空间巨大，但尚未到市场成熟及爆发阶段。不少投资界人士预期，未来VR产业链最先爆发的可能是VR硬件产业，随后将是VR内容，而VR应用尚需时日去开发，所以中国风投资本的投资机会应在硬件和内容两个子领域。
“VR类似智能手机革命，当初智能手机用十年时间从零做到80%市场份额，最近五年时间从20%提高到80%，VR将来也有这种可能。”高端在线旅游网站赞那度创始人、首席执行官（CEO）吴瓒表示。
国际知名投行高盛年初的一份专题报告指出，基于标准预期，至2025年全球VR/AR（增强现实）市场的营收将达到800亿美元，其中450亿美元为硬件营收，其余为软件营收。如果更乐观一点，届时市场规模为1,820亿美元，其中1,100亿美元为硬件营收。
清科研究中心研究总监张春梅指出，今年VR从理想变为现实，有多重因素的推动，例如技术的成熟、知名硬件厂商和互联网巨头的布局等。
除SONY和HTC推出售价约1,000美元的高端VR头盔外，脸书(FB.O)旗下Oculus(OCLL.PK)、三星(005930.KS)及中国华为等亦推出或即将推出100美元或数百美元的中端VR显示设备，还有谷歌(GOOGL.O)及中国暴风影音、乐视也推出仅几十元或数百元人民币的廉价VR设备。
**硬件趋近成熟**
张春梅认为，相较而言，硬件会是整个VR产业链里最先接近成熟的环节。去年起已经有相当多的头显、体感输入设备上市。对于硬件和设备厂商，接下来最重要的就是产品不断的迭代和优化。
“随着VR技术的不断发展和成熟，VR设备在清晰度、眩晕感、体验效果等问题的解决都将会促进VR设备更好的应用。”她说。
据市场研究公司IDC预测，2016年全球VR设备的出货量将超过900万台，远高于去年的35万台。到2020年，VR设备出货量预计将达到6,480万台。
方正证券近日研究报告称，目前技术驱动是VR/AR产业发展主要动力，从技术难度来预测市场启动先后：手机AR是最先启动的，其次是手机移动VR，之后是独立VR（一体机），最后才是AR眼镜。
报告指出，谷歌最新发布的安卓7.0系统将在底层进行VR优化，VR算法瓶颈将被打破，使得未来会有更多的手机厂商参与VR产业中。
VR内容方面近期亦是相当热络，越来越多公司尝试VR游戏、VR直播及VR视频。美国直播平台NextVR已开始VR直播NBA篮球赛，赞那度近日推出国内外多个旅游景点的VR视频；刚获得探索传播(DISCA.O)注资的香港VS MEDIA近日亦表示，近阶段将推出VR旅游视频。
高盛报告中列出未来VR的九大应用，例如视频游戏、事件直播、视频娱乐、医疗保健、房地产、零售、教育、工程和军事，但总体而言，目前VR成熟的应用尚未出现。
在吴瓒看来，VR与旅游视频的结合相当完美，但他亦坦承，VR旅游目前亦面临视频清晰度需提高、观看后存在眩晕感等短板，另外VR应用亦需找到一个很好的商业模式。
“口袋妖怪实现了与AR的有机结合，AR一下子就火了，但VR目前还未到这一步。”他说。
日本游戏厂商任天堂(7974.T)最近推出手机游戏精灵宝可梦GO（Pokemon GO，亦称口袋妖怪GO）获得全球极高人气，下载量已超过1亿。
**风投资本开始下注**
对投资界而言，VR应用无疑是未来一大金矿。
启明创投董事总经理邝子平近日曾对媒体表示，目前来看，VR是可以产生一个新的领域、新的消费模式的技术创新。这也是信息技术和传统行业比较好的结合案例，拓宽了用户的使用场景，增加了新的流量入口。
他说，在VR领域，启明创投已经过了观察的阶段，现在就“揣着支票本，时刻准备着投资VR项目了。”
据国内媒体近期报导，HTC将携手28家创业投资公司成立虚拟实境创投联盟，投资金额达到上百亿美金，主要目的是专注全球VR行业的创业和创新，打造可持续发展的VR生态圈。
华人文化投资基金董事长黎瑞刚指出，VR正在迅速成为未来娱乐产业的底层基因之一，在VR技术、内容、设备等各核心价值环节的实力和领先优势，将不仅决定未来企业本身的生死存亡，更将直接影响行业未来的资源流向和发展轨迹。
华人文化已先后投资中国VR平台微鲸、美国NextVR和美国VR影视公司Jaunt，再加上旗下其他公司拥有的庞大内容IP资源，其目标是打造国内VR全产业链综合平台第一阵容。
张春梅指出，风投资本看好生态型和平台型的行业巨头，其业务遍及VR产业链，有能力搭建完整生态系统，未来投资升值的空间比较大。当然，在硬件领域，构成VR硬件的核心元器件如芯片、微投影、AMOLED（有机发光二极管面板）等将具备成长空间，毕竟VR产业链最先爆发的极可能是硬件环节。
普华永道中国内地及香港私募股权交易主管合伙人刘晏来亦表示，看好VR产业链中硬件和内容两个领域。他透露，近期已有不少美国硬件厂商来寻求中国资本的投资。
不过浅石创投合伙人郑毅认为，就目前而言，VR产业只是对现有产业的补充和辅助，没有创造新的商业空间。目前机构投资者对于VR的估值，已经大大超前，寄托了太多的想象空间，十分脆弱。
“若是VR出现不可预知的迭代，整个商业模式都会崩溃。”他说。（完）
(审校 张喜良)
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
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