焦点：VR正从理想变为现实 中国风投资本期望从硬件和内容中掘金

作者 林琦

路透上海8月12日 - 虚拟现实（VR）正成为全球关注的焦点，不仅日本索尼(6758.T)、台湾宏达电(HTC)(2498.TW)等硬件设备巨头陆续推出VR设备，亦有不少公司不断推出VR游戏和VR视频，今年被外界誉为“VR元年”。

就VR产业链而言，硬件、内容、应用及基础设施目前都不成熟。虽然VR产业未来想象空间巨大，但尚未到市场成熟及爆发阶段。不少投资界人士预期，未来VR产业链最先爆发的可能是VR硬件产业，随后将是VR内容，而VR应用尚需时日去开发，所以中国风投资本的投资机会应在硬件和内容两个子领域。

“VR类似智能手机革命，当初智能手机用十年时间从零做到80%市场份额，最近五年时间从20%提高到80%，VR将来也有这种可能。”高端在线旅游网站赞那度创始人、首席执行官（CEO）吴瓒表示。

国际知名投行高盛年初的一份专题报告指出，基于标准预期，至2025年全球VR/AR（增强现实）市场的营收将达到800亿美元，其中450亿美元为硬件营收，其余为软件营收。如果更乐观一点，届时市场规模为1,820亿美元，其中1,100亿美元为硬件营收。

清科研究中心研究总监张春梅指出，今年VR从理想变为现实，有多重因素的推动，例如技术的成熟、知名硬件厂商和互联网巨头的布局等。

除SONY和HTC推出售价约1,000美元的高端VR头盔外，脸书(FB.O)旗下Oculus(OCLL.PK)、三星(005930.KS)及中国华为等亦推出或即将推出100美元或数百美元的中端VR显示设备，还有谷歌(GOOGL.O)及中国暴风影音、乐视也推出仅几十元或数百元人民币的廉价VR设备。

**硬件趋近成熟**

张春梅认为，相较而言，硬件会是整个VR产业链里最先接近成熟的环节。去年起已经有相当多的头显、体感输入设备上市。对于硬件和设备厂商，接下来最重要的就是产品不断的迭代和优化。

“随着VR技术的不断发展和成熟，VR设备在清晰度、眩晕感、体验效果等问题的解决都将会促进VR设备更好的应用。”她说。

据市场研究公司IDC预测，2016年全球VR设备的出货量将超过900万台，远高于去年的35万台。到2020年，VR设备出货量预计将达到6,480万台。

方正证券近日研究报告称，目前技术驱动是VR/AR产业发展主要动力，从技术难度来预测市场启动先后：手机AR是最先启动的，其次是手机移动VR，之后是独立VR（一体机），最后才是AR眼镜。

报告指出，谷歌最新发布的安卓7.0系统将在底层进行VR优化，VR算法瓶颈将被打破，使得未来会有更多的手机厂商参与VR产业中。

VR内容方面近期亦是相当热络，越来越多公司尝试VR游戏、VR直播及VR视频。美国直播平台NextVR已开始VR直播NBA篮球赛，赞那度近日推出国内外多个旅游景点的VR视频；刚获得探索传播(DISCA.O)注资的香港VS MEDIA近日亦表示，近阶段将推出VR旅游视频。

高盛报告中列出未来VR的九大应用，例如视频游戏、事件直播、视频娱乐、医疗保健、房地产、零售、教育、工程和军事，但总体而言，目前VR成熟的应用尚未出现。

在吴瓒看来，VR与旅游视频的结合相当完美，但他亦坦承，VR旅游目前亦面临视频清晰度需提高、观看后存在眩晕感等短板，另外VR应用亦需找到一个很好的商业模式。

“口袋妖怪实现了与AR的有机结合，AR一下子就火了，但VR目前还未到这一步。”他说。

日本游戏厂商任天堂(7974.T)最近推出手机游戏精灵宝可梦GO（Pokemon GO，亦称口袋妖怪GO）获得全球极高人气，下载量已超过1亿。

**风投资本开始下注**

对投资界而言，VR应用无疑是未来一大金矿。

启明创投董事总经理邝子平近日曾对媒体表示，目前来看，VR是可以产生一个新的领域、新的消费模式的技术创新。这也是信息技术和传统行业比较好的结合案例，拓宽了用户的使用场景，增加了新的流量入口。

他说，在VR领域，启明创投已经过了观察的阶段，现在就“揣着支票本，时刻准备着投资VR项目了。”

据国内媒体近期报导，HTC将携手28家创业投资公司成立虚拟实境创投联盟，投资金额达到上百亿美金，主要目的是专注全球VR行业的创业和创新，打造可持续发展的VR生态圈。

华人文化投资基金董事长黎瑞刚指出，VR正在迅速成为未来娱乐产业的底层基因之一，在VR技术、内容、设备等各核心价值环节的实力和领先优势，将不仅决定未来企业本身的生死存亡，更将直接影响行业未来的资源流向和发展轨迹。

华人文化已先后投资中国VR平台微鲸、美国NextVR和美国VR影视公司Jaunt，再加上旗下其他公司拥有的庞大内容IP资源，其目标是打造国内VR全产业链综合平台第一阵容。

张春梅指出，风投资本看好生态型和平台型的行业巨头，其业务遍及VR产业链，有能力搭建完整生态系统，未来投资升值的空间比较大。当然，在硬件领域，构成VR硬件的核心元器件如芯片、微投影、AMOLED（有机发光二极管面板）等将具备成长空间，毕竟VR产业链最先爆发的极可能是硬件环节。

普华永道中国内地及香港私募股权交易主管合伙人刘晏来亦表示，看好VR产业链中硬件和内容两个领域。他透露，近期已有不少美国硬件厂商来寻求中国资本的投资。

不过浅石创投合伙人郑毅认为，就目前而言，VR产业只是对现有产业的补充和辅助，没有创造新的商业空间。目前机构投资者对于VR的估值，已经大大超前，寄托了太多的想象空间，十分脆弱。

“若是VR出现不可预知的迭代，整个商业模式都会崩溃。”他说。（完）