Vringo起诉中兴通讯侵犯专利

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透10月8日电---手机软件开发商VringoVRNG.A旗下的Vringo Infrastructure对中兴通讯(000063.SZ)英国分公司提起专利侵权诉讼。
Vringo许可、诉讼及知识产权负责人David Cohen在声明中称：“中兴通讯已决定不就Vringo与某些国际标准有关的专利接受授权。”
该公司向英国高等法院专利法庭提起诉讼，指控中兴通讯侵犯了Vringo已购买的某些欧洲专利权。
在一封所署日期为9月25日的信函中，Vringo曾要求中兴通讯购买相关专利权许可。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透上海2月16日 - 中国金融期货交易所网站周四刊登新闻稿称，今年中金所将深化依法全面从严监管，改进与加强市场一线监管方式，健全完善以期货经营机构为枢纽的监管模式，建立股指期货以成交持仓比为核心的动态监控体系，进一步提升跨市场监管协作效能。
路透北京2月16日 - 中国股市沪综指周四收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今日大盘走势偏强，板块轮番上涨推动股指稳步上行，热点集中于上游周期品行业。但投资者对后市仍存在分歧，料大盘在目前位置附近还将进行震荡拉锯。